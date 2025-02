Carnaval de Quixeramobim é cancelado após assassinato de Natany Alves

Decisão foi anunciada pelo prefeito da Cidade, Cirilo Pimenta. Não realização da festa havia sido pedida por moradores durante manifestação em homenagem à jovem Natany Alves, assassinada no último fim de semana

/ Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

O Carnacentral, festa de Carnaval do município de Quixeramobim , distante 212 quilômetros (km) de Fortaleza , não irá acontecer este ano, devido ao assassinato da jovem Natany Alves, 20 , que aconteceu o último domingo, 16.

De acordo com o gestor, a suspensão do evento ocorre em respeito ao luto da família da jovem vítima de latrocínio na cidade durante o último fim de semana.

“Essa escolha não foi fácil, mas foi tomada com respeito e solidariedade à família de Natany e à nossa comunidade, que viveu um momento de dor e tragédia nos últimos dias”, disse o gestor através das redes sociais.

“Não podemos celebrar enquanto ainda estamos chorando a perda de uma vida preciosa”, concluiu Pimenta via Instagram.

Natany foi sequestrada e morta a pedradas por três homens à luz do dia após saída de igreja durante o último domingo, 16. Os suspeitos do crime, Francisco Márcio Freire, 43, Francisco Teodosio Ramos Neto, 43, e Jardson do Nascimento Silva, 23, foram presos horas depois e confessaram o latrocínio.