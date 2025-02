Familiares e amigos de jovem vítima de latrocínio protestam por Justiça em Quixeramobim

Estudante foi morta morta após ter sido arrebatada no próprio veículo por três homens, no domingo, 16. Ato foi realizado na manhã desta quarta-feira, 19, no Centro da Cidade, e contou com o apoio da escolta da Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim (AMTQ)