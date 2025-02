Familiares e amigos prestam últimas homenagens a jovem assassinada em Quixeramobim

Familiares e amigos da jovem Natany Alves, de 20 anos, prestam as últimas homenagens durante velório realizado nesta segunda-feira, 17, no Centro de Quixeramobim, a 212,24 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi morta após ser sequestrada na tarde desse domingo, 16.

De acordo com informações familiares, o enterro deve ser realizado às 20 horas desta segunda-feira, 17, no Cemitério Parque Afame, em Quixeramobim. O clima é de comoção no município, diante do crime.