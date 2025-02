Justiça converte prisão de trio suspeito de matar jovem em Quixeramobim

A jovem foi arrebatada dentro do próprio automóvel , ao sair de um culto evangélico, no município de Quixeramobim, a 212 quilômetros de Fortaleza, e levada sob o poder dos criminosos, até o município de Banabuiú, onde foi morta a pedradas. O caso foi registrado no domingo, 16.

A Justiça converteu as prisões em flagrante de Francisco Teodosio Ramos Neto, Jardson do Nascimento Silva e Francisco Márcio Freire, em prisão preventiva durante audiência de custódia nesta segunda-feira, 17. Os três homens foram presos apontados pelo latrocínio (roubo seguido de morte) de Natany Alves , de 20 anos de idade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Depois do crime os três suspeitos foram presos em flagrante e confessaram a participação na ação. Em depoimento, os criminosos afirmaram, que, inicialmente, pretendiam roubar o automóvel da vítima com o objetivo de pagar uma dívida. Eles teriam levado Natany para um matagal com o intuito de abandoná-la, no entanto a jovem teria reagido e os criminosos a mataram a pedradas.