Suspeitos de matar jovem declaram que motivação era roubar veículo, aponta inquérito

Ele e os outros dois envolvidos, Francisco Teodosio Ramos Neto, 43, e Jardson do Nascimento Silva, 23, teriam saído em busca de um carro e avistaram a vítima entrando no veículo modelo Renault Kwid na tarde desse domingo, 16.

Em depoimento, Márcio afirmou que o grupo teria decidido levar a jovem a um matagal no distrito de Laranjeiras, na cidade de Banabuiú. Natany foi morta a pedradas e o corpo foi deixado no local.

Ainda de acordo com o inquérito, que traz o depoimento dos três suspeitos, Márcio teria anunciado o assalto e o grupo entrou no carro de Natany, sequestrando a jovem . Imagens de câmera de segurança capturaram o momento em que a vítima foi abordada.

Prefeitura decreta luto de três dias

O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), decretou luto oficial por três dias pela morte de Natany Alves.

“É com grande tristeza no coração que me solidarizo com a família de Natany, assassinada cruelmente por bandidos desalmados vindos de outros municípios“, disse o prefeito.

O velório ocorre nesta segunda-feira, 17, e o enterro deve ser realizado às 20 horas, de acordo com informações de familiares.