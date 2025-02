Vídeo mostra criminosos seguindo estudante até o carro em Quixeramobim

Um vídeo de câmeras de segurança mostra o momento que Natany Alves, de 20 anos de idade, é seguida pelos três criminosos no momento que embarcava no próprio automóvel. A jovem foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, registrado no domingo, 16, no município de Quixeramobim, a 121 quilômetros de Fortaleza.

As imagens obtidas pelo O POVO mostram a estudante se aproximando do automóvel. Ela abre a porta traseira para guardar um objeto e segue para a porta do lado do motorista. Um primeiro indivíduo surge de blusa azul carregando uma bolsa, em seguida um segundo homem o segue com uma sacola no ombro. Quando os dois se aproximam do carro um terceiro homem surge. Duas motocicletas passam pelo local, mas não param no local.