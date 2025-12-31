Magia, medicina e cura: o poder das palavras nos benzimentos

Desde a Antiguidade e ao redor do mundo, encantamentos e esconjuros são frequentemente listados ao lado de outros remédios, como bebidas, banhos, etc / Crédito: Eugenio Felix / Pexels

Muito antes de antibióticos, anestesia e raios-x transformarem a medicina, curandeiros no mundo todo tentavam banir doenças com palavras. Na Idade Média, encantamentos e esconjuros eram usados ​​para se dirigir diretamente a demônios ou partes do corpo que causavam doenças. Essa personalização tinha o objetivo de insultar, ameaçar e expulsar a suposta causa da doença. Em muitas regiões da Ásia, África, América Latina e Europa, encantamentos ainda são usados ​​hoje em dia na medicina popular ou em rituais religiosos, geralmente em conjunto com ervas, massagens e outros tratamentos.

Um dos exemplos mais antigos de encantamentos vem da Mesopotâmia. Por volta de 1800 a.C. um esconjuro era recitado várias vezes contra o "verme do dente" enquanto uma mistura medicinal era aplicada. O verme era simultaneamente um demônio e uma doença, representando tanto a cárie quanto a dor de dente. As frases tinham o propósito de afastar o verme, e a pomada, de aliviar a inflamação. "Os encantamentos eram usados ​​para doenças específicas e não para tudo: por exemplo, são frequentemente encontrados em casos de sangramento, epilepsia, dor de dente e parto", explica a historiadora Catherine Rider, da Universidade de Exeter.

A fronteira entre oração e bruxaria era muito debatida. Em seu livro Magia e Religião na Inglaterra Medieval, Rider descreve como teólogos, confessores e médicos constantemente debatiam se uma fórmula ainda era uma oração piedosa ou magia já proibida. Palavras de cura contendo citações bíblicas ou nomes de santos eram geralmente toleradas, enquanto sequências enigmáticas de sílabas eram rapidamente rotuladas como potencialmente demoníacas.

Cura para o corpo e a alma É importante notar que os encantamentos eram usados ​​principalmente como uma “terapia complementar”, escreveu Rider à DW. “Em livros de medicina medievais, eles são frequentemente listados ao lado de outros remédios, como bebidas, banhos, etc., para que o médico e/ou o paciente pudessem escolher qual abordagem seguir.” O conhecimento especializado dos sintomas e dos princípios ativos não contradizia os encantamentos, mas sim se combinava com eles para formar um pacote abrangente destinado a tratar tanto o corpo quanto a alma, explicou Rider.