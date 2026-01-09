Lula inclui professores da educação infantil no piso do magistério

Anuncio foi feito pelo ministro da educação, Camilo Santana, por meio de suas redes sociais, que classificou a medida como "reparação histórica"

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou na tarde desta sexta-feira, 9, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 15.326/2026 , que garante aos professores da educação infantil o direito ao piso nacional do magistério. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no que o ministro classificou como “reparação histórica”.

Confira o vídeo

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME), em Fortaleza, 986 professores da rede pública de ensino serão beneficiados com a nova lei.

A sanção da lei ocorre em meio às reclamações da categoria docente após a projeção de um reajuste de apenas 0,37% no piso salarial do magistério para 2026. Ontem, 8, Camilo informou que o Governo Federal anunciará, até o dia 15 de janeiro, novas medidas para o cálculo do reajuste do piso.

“A regra atual vai dar apenas 0,37% para os professores. Isso é inadmissível. O professor precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado”, afirmou o ministro.

Atualmente, o reajuste do piso é calculado com base na legislação de 2008. Com o índice projetado de 0,37%, o salário dos docentes passaria de R$ 4.867,77 para R$ 4.885,78 em 2026 — um aumento de apenas R$ 18,01. O percentual ficaria abaixo da inflação acumulada no ano anterior, que foi de 4,26%.