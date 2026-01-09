Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lula inclui professores da educação infantil no piso do magistério

Anuncio foi feito pelo ministro da educação, Camilo Santana, por meio de suas redes sociais, que classificou a medida como "reparação histórica"
O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), anunciou na tarde desta sexta-feira, 9, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a Lei nº 15.326/2026, que garante aos professores da educação infantil o direito ao piso nacional do magistério. O anúncio foi feito por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, no que o ministro classificou como “reparação histórica”.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (SME), em Fortaleza, 986 professores da rede pública de ensino serão beneficiados com a nova lei.

A sanção da lei ocorre em meio às reclamações da categoria docente após a projeção de um reajuste de apenas 0,37% no piso salarial do magistério para 2026. Ontem, 8, Camilo informou que o Governo Federal anunciará, até o dia 15 de janeiro, novas medidas para o cálculo do reajuste do piso.

“A regra atual vai dar apenas 0,37% para os professores. Isso é inadmissível. O professor precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado”, afirmou o ministro.

Atualmente, o reajuste do piso é calculado com base na legislação de 2008. Com o índice projetado de 0,37%, o salário dos docentes passaria de R$ 4.867,77 para R$ 4.885,78 em 2026 — um aumento de apenas R$ 18,01. O percentual ficaria abaixo da inflação acumulada no ano anterior, que foi de 4,26%.

Diante desse cenário, as alterações no cálculo deverão ser feitas por meio de uma Medida Provisória (MP) editada pelo presidente Lula, com a previsão de um reajuste superior ao previsto.

