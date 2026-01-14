Educação no trânsito ajuda a reduzir em quase 25% os atropelamentos no Ceará

Campanhas do Detran-CE levam ações educativas a todos os usuários das vias. Exemplo é a campanha Travessia Segura, realizada em parques, praças e vias / Crédito: Natinho Rodrigues/ Detran

Era um bonito dia de domingo quando a publicitária e roteirista Liduína Moura, 60, resolveu sair de casa, na Praia do Futuro, para dar uma volta no calçadão. Seria um passeio comum para iniciar a semana de trabalho se não fosse a imprudência de um motorista embriagado.

Liduína foi atropelada no último dia 10 de agosto, quando terminava de atravessar a Avenida Dioguinho, a poucos metros de alcançar a calçada. O impacto foi tão forte que ela quase perdeu os sentidos. Não se lembra nem da cor do carro do motorista, que fugiu após deixá-la na UPA localizada na mesma avenida.



A história de Liduína passou a integrar as estatísticas dos sinistros de trânsito envolvendo pedestres no Ceará. Dados do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) ajudam a dimensionar esse cenário e também indicam uma redução recente no número de ocorrências no Estado.

Sinistro de trânsito é o termo que substitui “acidente de trânsito”, adotado pela ABNT, e se refere a eventos em vias públicas ou áreas abertas ao público que causem danos materiais, lesões a pessoas ou animais, ou prejuízos ao trânsito, envolvendo ao menos um veículo em movimento. Entre janeiro e dezembro de 2024, foram registrados 710 sinistros envolvendo pedestres no Ceará. Já no mesmo período de 2025, o total caiu para 538 casos, uma redução de 24,2% que, apesar de significativa, não elimina a gravidade da situação, sobretudo quando se observa o impacto humano desses sinistros, marcado por mortes e lesões graves.

Ainda de acordo com o levantamento do Departamento Estadual de Trânsito, em 2024, 116 pedestres morreram no Ceará após serem atropelados e outros 158 ficaram gravemente feridos. Em 2025, mesmo com a queda no total de ocorrências, ainda foram registradas 88 mortes e 111 feridos graves, o que revela que atravessar vias urbanas e rodovias estaduais segue sendo uma experiência de alto risco para quem anda a pé.



No caso de Liduína, foram quase dois meses de internação no Instituto Dr. José Frota (IJF), três cirurgias, um enxerto e a amputação de dois dedos. Cinco meses depois, Liduína ainda se recupera do sinistro de trânsito e relata a sensação de impotência diante dos fatos.

“Estou na casa da minha mãe me recuperando, ainda estou com a mobilidade reduzida e com uma grande sensação de insegurança de voltar a andar na rua. Tem a questão física e a emocional também. Nós, como pedestres, temos que ficar atentos, mas quem está dirigindo está com uma arma na mão, é uma máquina de matar”, conta, ainda abalada.



Acidentes envolvendo pedestres no Ceará

Ano

Total de acidentes

Casos fatais

Feridos graves

Feridos leves

Saíram ilesos

Não informados 2024 710 116 158 6 212 218 2025 538

88

111

13

180 146 Fonte: Detran/CE



Direitos e deveres dos pedestres Embora o senso comum frequentemente direcione a responsabilidade quase exclusivamente para motoristas e motociclistas, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) também estabelece deveres para os pedestres.

A legislação proíbe, por exemplo, que pessoas caminhem ou permaneçam nas pistas de rolamento, atravessem vias em viadutos, pontes ou túneis sem autorização ou desobedeçam à sinalização.

Pelo CTB, essas infrações, classificadas como de natureza leve, resultam em multa equivalente a 50% do valor aplicado aos veículos, fixado em R$ 88,38, o que corresponde a R$ 44,19 para os pedestres.

Apesar de serem previstas, não há uma sistemática que possibilite a cobrança, como explica o diretor de educação para o trânsito do Detran-CE, Jorge Trindade. “Para aplicação dessas multas, o Código de Trânsito Brasileiro sempre vincula a penalidade ao registro de um veículo, desde 97, quando o Código foi criado. Então, há previsão, sim, da penalidade de multa para algumas condutas do pedestre, que são consideradas como proibitivas, porém ela é inaplicável no momento até que o Conatran, o Conselho Nacional de Trânsito, regulamente a matéria”, explica o especialista.

