Seis pessoas são presas suspeitas de duplo homicídio em Quixadá

Imagem de apoio ilustrativo: viaturas da Polícia Civil do Estado do Ceará / Crédito: Kleber Carvalho/Especial para O POVO

Seis pessoas foram presas suspeitas de participação em um duplo homicídio no município de Quixadá, distante 169 quilômetros (km) de Fortaleza. Os alvos foram capturados na quinta-feira passada, 31, e de acordo com a polícia, fazem parte de uma facção criminosa investigada pela morte de dois homens no dia 7 de julho.