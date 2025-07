Influenciadora é denunciada por tentar entrar em penitenciária com drogas escondidas no corpo

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) denunciou a influenciadora digital Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa pelo crime de tráfico de drogas após a mulher ser presa tentando entrar com entorpecentes em uma unidade prisional de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza. A suspeita foi detida no último dia 27, domingo.

De acordo com a denúncia do MPCE, Nayra tentou entrar na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2), na BR-116, com 45g de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo. O material ilícito foi detectado por meio do equipamento body scanner.