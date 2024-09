Penaforte: homem é preso por maus-tratos contra cachorra

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Penaforte e o animal foi levado para uma entidade de proteção aos animais que atua na região. Ele foi autuado com base no artigo 32 da lei 9.605/98, que fala de crimes ambientais.

A Delegacia Municipal de Penaforte foi alertada sobre um animal em situação de maus tratos visto pela Cidade. Com a denúncia, os policiais identificaram o suspeito, de 19 anos.

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante suspeito de maus tratos a uma cachorra no município de Penaforte , a 565,59 km de Fortaleza, nesta terça-feira, 3

Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.