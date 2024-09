Duas mulheres que estavam com um bebê são presas transportando 20kg de cocaína

Ação ocorreu após um cão farejar a droga em um ônibus interestadual que estava em Caucaia, no Ceará, as duas mulheres vinham de São Luís - MA

Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a droga foi encontrada na mesma bolsa que continha a mamadeira e as roupas do bebê. Ao total foram encontrados 20 tabletes de pasta base de cocaína.

Por volta das 16 horas, foi realizada fiscalização por policiais do Grupo de Operações Especiais e do Grupo de Operações com Cães, no ônibus que seguia de São Luís - MA para Fortaleza. Durante a fiscalização, os cães farejaram a presença de drogas na bagagem de duas mulheres, uma de 36 anos e outra de 23 anos.

As mulheres são naturais do estado do Pará e informaram que teriam recebido a droga em São Luís-MA e iriam entregá-la em Fortaleza e em Natal, no Rio Grande do Norte.

As duas mulheres foram presas e encaminhadas, junto com as substâncias ilícitas, para a Delegacia da Polícia Federal do Ceará, e responderão pelo crime de tráfico de drogas.