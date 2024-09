Mais de oito mil animais foram resgatados em 2024, destaca Corpo de Bombeiros

Um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) mostra que a corporação resgatou 8.175 animais entre os meses de janeiro e agosto de 2024. De acordo com o CBMCE, o quantitativo representa um aumento de 2,01% em comparação ao mesmo período do ano anterior, quando foram 8.014 resgates.

Dentre os animais mais resgatados estão serpentes, felinos, cassacos, iguanas e cães.

Em agosto, o CBMCE recuperou 454 serpentes do tipo jiboia, sendo este, o maior número de ocorrências. Em seguida está o resgate de 148 gatos; 139 iguanas; 55 cassacos; e 37 cães. Os dados evidenciam a diversidade de espécies que necessitam de intervenção.