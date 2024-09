Oito escolas públicas cearenses receberão bibliotecas reformadas em setembro

As entregas serão realizadas em diferentes datas, ao longo do mês de novembro. Confira datas e locais:

Mais de cinco mil estudantes devem ser beneficiados com os novos espaços, que além de novos móveis contarão com ar-condicionado, jogos e equipamentos eletrônicos. Ao todo, 200 obras literárias recém-saídas de editoras serão adicionadas aos acervos das escolas.

Oito escolas públicas cearenses devem reinaugurar suas bibliotecas durante o mês de setembro após reformas. Realizadas pelo projeto Territórios da Leitura, em parceria com empresas privadas, as revitalizações incluem nova infraestrutura, mobília e livros para colégios de Maracanaú , Iguatu , Quixadá , Icapuí , Russas e Trairi .

EMEIEF José Assis de Oliveira, em Maracanaú, no dia 05/9



EEF José Bonifacio de Sousa, em Quixadá, no dia 9/9



EEF Clara Alves de Araújo, em Iguatu, no dia 10/10



EMEIEF Ana Xavier Lopes, em Russas, no dia 11/10



EMEF Jonas Henrique de Azevedo, no Trairi, no dia 12/10



EMEF Mestre Sabino, no Trairi, no dia 12/10



EMEF José Firmino da Cunha, no Trairi, no dia 12/10



EEF Professora Mizinha em Icapuí, no dia 16/10

Projeto realiza parcerias com empresas privadas para reformar bibliotecas

Em atividade desde 2019, o Territórios da Leitura é um projeto da Invento Produções Culturais, que realiza parcerias com empresas privadas em busca isenção fiscal por meio da Lei Rouanet, com a realização de projetos culturais e educacionais nas comunidades em que estão situadas.

A partir do contato com a empresa, o projeto realiza um mapeamento das escolas públicas de ensino básico da região, apresentam o projeto e firmam parcerias com as instituições de ensino interessadas.

A execução dura em torno de seis meses, com reforma da biblioteca, cursos para professores e oficinas com alunos. Composto por um equipe de educadores, escritores, cordelistas, entre outros profissionais da cultura, educação e também da arquitetura, o objetivo da ação é incentivar o acesso à literatura na formação básica.