Governo envia à Assembleia projeto para rastreamento de motos roubadas no Ceará

Governo do Ceará envia proposta de lei à Alece que visa rastrear e recuperar motocicletas roubadas ou furtadas Crédito: Carlos Gibaja/Casa Civil

Nesta segunda-feira, 2, o governador Elmano de Freitas assinou o Projeto de Lei Complementar que nomeia o programa Moto Segura, que tem como objetivo o rastreamento de motocicletas roubadas ou furtadas. A proposta foi enviada à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O projeto é inspirado no Programa Meu Celular, que em cinco meses recuperou 2.700 aparelhos roubados ou furtados no Estado. O projeto faz parte do programa ‘Ceará contra o Crime’. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Leia também | Comitê anuncia pacote de medidas para segurança com reconhecimento facial e recuperação de moto roubada