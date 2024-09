330 suspeitos de crimes contra mulher são presos no Ceará

Capturas aconteceram entre o dia 1º e 29 de agosto pelas forças de segurança do Estado, durante operação policial deflagrada em combate à violência doméstica

Uma operação realizada pelas forças de segurança do Ceará resultou na prisão de 330 suspeitos envolvidos em crimes contra mulher no Estado, no último mês. A operação "Shamar" foi realizada entre o dia 1º até a última sexta-feira, 29.

O balanço das ações policiais será apresentado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) em uma coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 3, às 11 horas, na sede da SSPDS, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza.

Ainda segundo a Secretaria, além das capturas, a operação também realizou palestras de conscientização sobre combate à violência doméstica e ações de fiscalização de medidas protetivas de urgência no Estado.