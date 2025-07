Ceará tem 445 mil pessoas morando dentro dos limites de unidades de conservação, diz Censo

Na pesquisa, foram consideradas 80 unidades de conservação no Estado , incluindo Áreas de Proteção Ambiental (APA), estações ecológicas, florestas nacionais, monumentos naturais, parques estaduais e nacionais, parques naturais, um Refúgio da Vida Silvestre, reservas extrativistas, e Reservas Particulares do Patrimônio Natural.

Unidades de conservação mais populosas no Ceará

Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe: 133.776 pessoas



Área de Proteção Ambiental Serra da Ibiapaba: 122.041 pessoas



Área de Proteção Ambiental do Rio Maranguapinho: 50.641 pessoas



Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité: 30.992 pessoas



Área de Proteção Ambiental Serra da Meruoca: 29.484 pessoas

Em 46 delas foi registrada a presença de algum morador. A mais populosa é a APA Chapada do Araripe, com 133.776 moradores no Ceará. Os limites da unidade abrangem 15 municípios cearenses, 11 cidades em Pernambuco e sete no Piauí. Somando os dados dos três estados, a APA chega a ter 203.141 residentes.

A segunda com mais habitantes no Estado é a APA Serra da Ibiapaba, com 122.041 pessoas. A área inclui cinco municípios do Ceará. Já no Piauí, são 10. Ao todo, 352.779 cidadãos residem na APA, tornando-a a oitava mais populosa do Brasil, de acordo com o Censo.

Ocupação de áreas de conservação de proteção integral

Os dados do IBGE podem mostrar o nível de urbanização de certas unidades de conservação. A APA do Rio Maranguapinho, por exemplo, é a terceira mais habitada do Estado, com 50.641 moradores, mesmo sendo muito menor que as duas primeiras. Os limites passam por 40 bairros de Fortaleza, Maracanaú e Maranguape.