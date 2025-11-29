Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em Canoa Quebrada, 5 locais incríveis indicados por moradores

Vai para Canoa Quebrada? Veja 5 locais imperdíveis indicados por cearenses

Falésias, dunas e vila de artistas são destaques de um dos destinos mais buscados no Ceará. Confira o que conhecer na praia de Canoa Quebrada e arredores
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Localizada no litoral leste do Ceará, no município de Aracati, Canoa Quebrada já foi uma pequena vila de pescadores jangadeiros e hoje figura entre os destinos mais procurados do Estado.

Na década de 1970, jovens mochileiros descobriram a praia e passaram a morar na região, iniciando o fluxo constante de estrangeiros. Canoa já serviu de cenário para o filme “Bella Donna” e para a novela “Malhação”.

Atualmente, é habitada por descendentes de suíços, franceses e outros europeus, além de muitos artistas. Os roteiros turísticos costumam incluir atividades na praia e passeios pela cidade de Aracati.

A vila está a cerca de 12 km da sede do município e a 163 km de Fortaleza. Para chegar à Terra dos Bons Ventos, é preciso desembarcar no aeroporto da Capital e seguir de carro ou ônibus até Aracati. O acesso é feito pela rodovia BR-304.

Confira cinco lugares para conhecer em Canoa Quebrada recomendados por moradores da região:

1. Falésias de Canoa Quebrada: assistir à praia de outra perspectiva

A praia de Canoa Quebrada é famosa por suas falésias e dunas. Uma das experiências imperdíveis é subir as falésias para observar a praia do alto.

Além da vista deslumbrante, é possível ver a lua e a estrela, símbolos de Canoa Quebrada, esculpidas na parede de areia.

No local, também é possível andar a cavalo, aproveitar o mar verde, fazer passeios de jangada e curtir diversas atividades ao longo do dia.

2. A “Broadway” do Ceará

A “Broadway” fica na rua Dragão do Mar, principal via de Canoa e onde está o famoso letreiro “Canoa Quebrada”, presente em tantas fotos de visitantes.

A circulação de automóveis é proibida: só pedestres podem percorrer o corredor de tijolinhos.

Lá, turistas encontram lojas, bares, restaurantes e o principal ponto de encontro noturno da vila, com espaços como o Bar Caverna, animado por música ao vivo.

 

3. Parapente em Canoa Quebrada

Sobrevoar a praia de Canoa Quebrada, com vista para o mar, as dunas e as falésias, é uma experiência que merece estar na lista de quem visita Aracati.

A região abriga a primeira escola de parapente do Brasil, ativa desde 1987, oferecendo passeios e cursos.

Instrutores podem ser encontrados no mirante da praça da igreja central, na Broadway.

4. Rua Grande: a história da cidade

A Rua Grande é um dos pontos turísticos mais conhecidos da região e fica a cerca de 12 km da praia de Canoa. Ao caminhar pela avenida Coronel Alexandrino (Alexanzito) Costa Lima, é possível ver prédios preservados dos séculos XVIII e XIX.

Antigamente, o extenso caminho de sete quarteirões era dividido em ruas com nomes próprios, cada uma com sua história.

Hoje, abriga equipamentos culturais como o Aracati Club, o Espaço das Artes no antigo Casarão do Barão de Messejana, o Museu Jaguaribano e o Teatro Francisca Clotilde.

5. Casa Ponciano e o suco de tamarindo tombado

A Casa Ponciano é uma mercearia à moda antiga que funciona na avenida Coronel Alexanzito desde 1930. Reconhecida como Patrimônio Cultural de Aracati, a budega é comandada pela família Ponciano.

O suco de tamarindo é um dos sabores mais comentados da cidade. Nativos e turistas visitam o local especialmente para provar a bebida, que muitos dizem ser afrodisíaca.

A receita é passada de geração em geração e aparece frequentemente nas recomendações de moradores.

 

