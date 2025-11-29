Em Canoa Quebrada, 5 locais incríveis indicados por moradores

Vai para Canoa Quebrada? Veja 5 locais imperdíveis indicados por cearensesFalésias, dunas e vila de artistas são destaques de um dos destinos mais buscados no Ceará. Confira o que conhecer na praia de Canoa Quebrada e arredores
Localizada no litoral leste do Ceará, no município de Aracati, Canoa Quebrada já foi uma pequena vila de pescadores jangadeiros e hoje figura entre os destinos mais procurados do Estado.
Na década de 1970, jovens mochileiros descobriram a praia e passaram a morar na região, iniciando o fluxo constante de estrangeiros. Canoa já serviu de cenário para o filme “Bella Donna” e para a novela “Malhação”.
Atualmente, é habitada por descendentes de suíços, franceses e outros europeus, além de muitos artistas. Os roteiros turísticos costumam incluir atividades na praia e passeios pela cidade de Aracati.
A vila está a cerca de 12 km da sede do município e a 163 km de Fortaleza. Para chegar à Terra dos Bons Ventos, é preciso desembarcar no aeroporto da Capital e seguir de carro ou ônibus até Aracati. O acesso é feito pela rodovia BR-304.
Confira cinco lugares para conhecer em Canoa Quebrada recomendados por moradores da região:
1. Falésias de Canoa Quebrada: assistir à praia de outra perspectiva
A praia de Canoa Quebrada é famosa por suas falésias e dunas. Uma das experiências imperdíveis é subir as falésias para observar a praia do alto.
Além da vista deslumbrante, é possível ver a lua e a estrela, símbolos de Canoa Quebrada, esculpidas na parede de areia.
No local, também é possível andar a cavalo, aproveitar o mar verde, fazer passeios de jangada e curtir diversas atividades ao longo do dia.
2. A “Broadway” do Ceará
A “Broadway” fica na rua Dragão do Mar, principal via de Canoa e onde está o famoso letreiro “Canoa Quebrada”, presente em tantas fotos de visitantes.
A circulação de automóveis é proibida: só pedestres podem percorrer o corredor de tijolinhos.
Lá, turistas encontram lojas, bares, restaurantes e o principal ponto de encontro noturno da vila, com espaços como o Bar Caverna, animado por música ao vivo.
3. Parapente em Canoa Quebrada
Sobrevoar a praia de Canoa Quebrada, com vista para o mar, as dunas e as falésias, é uma experiência que merece estar na lista de quem visita Aracati.
A região abriga a primeira escola de parapente do Brasil, ativa desde 1987, oferecendo passeios e cursos.
Instrutores podem ser encontrados no mirante da praça da igreja central, na Broadway.
4. Rua Grande: a história da cidade
A Rua Grande é um dos pontos turísticos mais conhecidos da região e fica a cerca de 12 km da praia de Canoa. Ao caminhar pela avenida Coronel Alexandrino (Alexanzito) Costa Lima, é possível ver prédios preservados dos séculos XVIII e XIX.
Antigamente, o extenso caminho de sete quarteirões era dividido em ruas com nomes próprios, cada uma com sua história.
Hoje, abriga equipamentos culturais como o Aracati Club, o Espaço das Artes no antigo Casarão do Barão de Messejana, o Museu Jaguaribano e o Teatro Francisca Clotilde.
5. Casa Ponciano e o suco de tamarindo tombado
A Casa Ponciano é uma mercearia à moda antiga que funciona na avenida Coronel Alexanzito desde 1930. Reconhecida como Patrimônio Cultural de Aracati, a budega é comandada pela família Ponciano.
O suco de tamarindo é um dos sabores mais comentados da cidade. Nativos e turistas visitam o local especialmente para provar a bebida, que muitos dizem ser afrodisíaca.
A receita é passada de geração em geração e aparece frequentemente nas recomendações de moradores.
