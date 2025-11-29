Em Canoa Quebrada, 5 locais incríveis indicados por moradores

Canoa Quebrada é um dos destinos mais procurados do Ceará; veja lugares para conhecer na cidade de Aracati / Crédito: Aurelio Alves

Localizada no litoral leste do Ceará, no município de Aracati, Canoa Quebrada já foi uma pequena vila de pescadores jangadeiros e hoje figura entre os destinos mais procurados do Estado.

Na década de 1970, jovens mochileiros descobriram a praia e passaram a morar na região, iniciando o fluxo constante de estrangeiros. Canoa já serviu de cenário para o filme “Bella Donna” e para a novela “Malhação”.

Atualmente, é habitada por descendentes de suíços, franceses e outros europeus, além de muitos artistas. Os roteiros turísticos costumam incluir atividades na praia e passeios pela cidade de Aracati. A vila está a cerca de 12 km da sede do município e a 163 km de Fortaleza. Para chegar à Terra dos Bons Ventos, é preciso desembarcar no aeroporto da Capital e seguir de carro ou ônibus até Aracati. O acesso é feito pela rodovia BR-304.

Confira cinco lugares para conhecer em Canoa Quebrada recomendados por moradores da região:

1. Falésias de Canoa Quebrada: assistir à praia de outra perspectiva Logo de Canoa Quebrada é cenário de várias fotos turísticas Crédito: Aurelio Alves A praia de Canoa Quebrada é famosa por suas falésias e dunas. Uma das experiências imperdíveis é subir as falésias para observar a praia do alto.

Além da vista deslumbrante, é possível ver a lua e a estrela, símbolos de Canoa Quebrada, esculpidas na parede de areia.



No local, também é possível andar a cavalo, aproveitar o mar verde, fazer passeios de jangada e curtir diversas atividades ao longo do dia. 2. A “Broadway” do Ceará A “Broadway” fica na rua Dragão do Mar, principal via de Canoa e onde está o famoso letreiro “Canoa Quebrada”, presente em tantas fotos de visitantes.

A circulação de automóveis é proibida: só pedestres podem percorrer o corredor de tijolinhos.