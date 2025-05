Cariri registra menor volume de chuvas no primeiro quadrimestre desde 2017

O maior acúmulo dos últimos anos no mesmo período foi em 2020, com 860 mm, volume 34% superior ao de 2025

O primeiro quadrimestre de 2025 foi marcado por chuvas abaixo da média na região do Cariri . Segundo dados do Calendário das Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foram registrados 560 milímetros (mm) de precipitação entre janeiro e abril deste ano.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Nos últimos anos, o período mais chuvoso registrado no Cariri foi em 2020, quando a região acumulou 860 mm nos quatro primeiros meses do ano — volume 34% maior do que o observado agora em 2025.

LEIA TAMBÉM| Fim da quadra chuvosa: Ceará não registra chuvas nesta quinta, 29



Fenômenos climáticos explicam a redução

Em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri, o meteorologista e professor do IFCE Crato, Danúcio Souza, explicou que o principal motivo para a queda nas chuvas neste ano foi o enfraquecimento do fenômeno La Niña. Segundo ele, a La Niña é responsável por favorecer a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas no Nordeste brasileiro.

“No decorrer dos meses de março, abril e maio, o fenômeno entrou em uma fase de neutralidade. Isso significa que ele perdeu força, reduzindo sua influência sobre as condições de chuva na nossa região”, destacou o especialista.