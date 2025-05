42% das plantas em floresta amazônica são usadas por comunidades tradicionais

Um estudo de pesquisadores do Instituto Tecnológico Vale (ITV), com foco na Floresta Nacional de Carajás, no Pará, apontou que as comunidades tradicionais possuem de um a quatro usos diversos para 42% das plantas. A produção foi compartilhada nesta sexta-feira, 30, no periódico científico Ecosystem Services.

A pesquisa, intitulada 'Measuring the Natural Capital of Amazonian forests: a case study of the National Forest of Carajás, Brazil’, propõe ir além dos valores monetários e mensurar o capital natural da floresta, também destaca que 83% das espécies são necessárias para a garantia do funcionamento do ecossistema sem perdas. Já a diversidade funcional, depende de 60% de espécies não substituíveis.

“Especialmente as comunidades tradicionais têm estreita relação de dependência com as florestas”, afirma Tereza Cristina Giannini, pesquisadora do ITV e coautora do artigo.

“Comunidades rurais e pequenos agricultores têm também necessidade de provisão de água, regulação do clima, conforto térmico, e dependem de espécies benéficas como abelhas, aves e morcegos, que fazem polinização e que fazem controle de pragas – tudo isso ajuda na produção de alimentos e na saúde da lavoura”, completa.