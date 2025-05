Diocese de Crato diz que papa Leão XIV pode agilizar a beatificação de Padre Cícero

Diocese anunciou a conclusão da primeira fase do processo de beatificação do Padre Cícero, reconciliado com a Igreja Católica em 2015

"Pelo que ouvimos do papa Leão XIV, nós temos à frente da Igreja um homem de uma sensibilidade pastoral e teológica muito profundas. Ele usou, por duas vezes, uma referência à piedade popular de uma maneira muito positiva. A figura e o processo do padre Cícero situam-se exatamente dentro deste âmbito da piedade popular que a gente sabe do quanto já foi trabalhado e aperfeiçoado para uma verdadeira profissão de fé, dentro das características da vida e da presença da Igreja no mundo", afirmou o sacerdote em entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

A chegada do Papa Leão XIV pode agilizar o andamento do processo de beatificação de padre Cícero Romão Batista no Vaticano, projetou o vice-postulador da causa de beatificação, padre Wesley Barros.

Nesta segunda-feira, 19, a Diocese de Crato anunciou a conclusão da primeira fase do processo de beatificação do Padre Cícero. A etapa compreende a coleta de documentos e testemunhos sobre a vida e as virtudes do sacerdote. O inquérito será encaminhado ao Vaticano no dia 7 de julho, após solenidade de encerramento do processo diocesano, na Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte.

Ao fim da cerimônia, os documentos reunidos serão lacrados em caixas previamente preparadas, que serão seladas e enviadas ao Vaticano. O Dicastério para a Causa dos Santos analisará o material e deverá emitir um decreto de validade jurídica da fase diocesana. A etapa seguinte ocorre em Roma, onde peritos examinarão o conteúdo enviado pela Diocese. Caso seja reconhecida a vivência de virtudes heroicas, padre Cícero poderá receber o título de venerável. O reconhecimento de um milagre atribuído à sua intercessão será necessário para avançar à beatificação.

Caso seja beatificado, padre Cícero Romão Batista se tornará o segundo beato da história do Ceará, antecedido por Benigna Cardoso, de Santana do Cariri, martirizada em 1941 e beatificada em outubro de 2022, também durante o pontificado do papa Francisco. A abertura do processo de beatificação do fundador de Juazeiro ocorreu em novembro de 2022, com a autorização do Vaticano. Desde então, um tribunal eclesiástico tem conduzido os trabalhos locais conforme as diretrizes estabelecidas pelo direito canônico.