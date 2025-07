Homem em fuga perde o controle, bate em carro de família e capota veículo em Maracanaú

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante neste sábado, 26, em Maracanaú, após roubar um carro, perder o controle do veículo e colidir com outro na avenida Padre José de Holanda do Vale, no bairro Maracananzinho.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o preso confessou que tinha roubado o carro e perdido o controle na via, ocasionando o acidente. Ele não tinha habilitação. O veículo em que ele estava capotou.