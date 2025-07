Líder da GDE com atuação em todo o Ceará é preso em operação da Polícia Civil

Segundo as autoridades, o homem exercia um papel estratégico na organização. “O indivíduo que é uma das principais lideranças dessa facção aqui no Ceará. O papel dele dentro da organização era exatamente o de repassar ordens aos demais integrantes da facção”, afirmou Matheus Araújo, diretor do Departamento de Polícia Civil da Região Metropolitana (RMF).

Um homem, apontado como uma das principais lideranças da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), foi preso na manhã desta quinta-feira, 24. O suspeito, que não teve a identidade revelada por motivos de investigação, foi capturado no município de Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

As ações ocorreram em bairros de Fortaleza, como Pici, Jangurussu e comunidade do Dendê , e em cidades como Maracanaú, Paracuru, Caucaia, Horizonte, Baturité, Tianguá, Morrinhos, Tauá e Cedro.

Além do líder capturado, foram cumpridos outros 29 mandados de prisão, sendo oito deles contra pessoas já presas . Também foram cumpridos 89 mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Região Metropolitana e interior do Estado.

“Só o fato de integrar uma facção já constitui crime. Mas, além disso, alguns investigados vão responder por outros delitos, como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Isso varia de acordo com o envolvimento de cada um”, explicou Matheus Araújo.

Homicídio foi o ponto de partida

Segundo o delegado Alex Murador, titular da 1ª Delegacia de Maracanaú, as investigações começaram após um homicídio ligado a conflitos entre facções rivais. A partir da prisão de um suspeito do crime, a Polícia teria encontrado material que permitiu abrir uma nova linha de investigação. A prisão ocorreu no fim de 2023 e o material apreendido foi analisado no início de 2024.