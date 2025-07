Suspeito é preso em flagrante por matar criança de 7 anos na Barra do Ceará

Suspeito foi preso no Jangurussu neste sábado, 26 / Crédito: Divulgação/ Polícia Civil do Estado do Ceará

Um homem de 26 anos foi preso neste sábado, 26, suspeito de ter disparado os tiros que mataram uma criança de sete anos na Barra do Ceará, em Fortaleza, na última sexta-feira, 25. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o suspeito foi preso no bairro Jangurussu por equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Um cerco foi feito na residência em que o homem foi localizado para evitar fugas. Foi apreendida também uma quantidade de maconha na casa, não especificada pela nota enviada pela Polícia. O preso deve responder pelos crimes de homicídio doloso, integrar organização criminosa e tráfico de drogas. Ele já possuía passagens por tráfico e posse irregular de arma de fogo.

Alvo da ação seria homem que morava com a mãe da criança

O POVO apurou que o alvo da ação criminosa seria um homem que morava com a mãe da criança. Ele também foi atingido pelos disparos. A criança era criada pela avó no Interior e teria vindo passar as férias com a mãe.