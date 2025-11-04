Homem em Marco é alvo de mandado da PF contra abuso sexual infantil

Homem em Marco é alvo de mandado da PF por compartilhamento de material de abuso sexual infantilSuspeito é apontado como titular de um dos 18 números brasileiros identificados, em operalção policial na Espanha, com envolvimento em grupos do aplicativo Viber voltados à difusão de CSAM (Child Sexual Abuse Material)
Homem foi alvo de operação da Polícia Federal (PF) em Marco, a 191 km de Fortaleza, contra o compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil.
Houve cumprimento de mandado de busca e apreensão e a confirmação de que o suspeito era o titular de um dos 18 números brasileiros identificados, em operalção policial na Espanha, com envolvimento em grupos do aplicativo Viber voltados à difusão de CSAM (Child Sexual Abuse Material).
De acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos celular e HD, que serão submetidos à perícia técnico-científica. Informa ainda, em nota, que não houve flagrante "pois nenhum material ilícito foi localizado no momento da diligência".Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente