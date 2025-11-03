Presos integrantes do TCP suspeitos de fechar terreiros de umbanda

Integrantes do TCP suspeitos de fechar terreiros de umbanda são presos em MaracanaúUm dos presos é apontado como chefe do tráfico e "matador" da facção, que se autodenomina "evangélica" e pratica "narcopentecostalismo".
Quatro suspeitos de integrar a facção Terceiro Comando Puro (TCP) foram detidos nesta segunda-feira, 3, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O grupo é acusado de fechar terreiros de umbanda e casas de aposta na região.
Os presos foram identificados como Jeferson Araújo de Lima, de 21 anos, Gabriel Almeida da Silva, de 25 anos, e Valdeir Alves da Silva. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido na operação.
Segundo uma fonte da Polícia Militar, um dos presos é apontado como chefe do tráfico na comunidade do "Flamenguim" e é considerado um "matador" da organização criminosa.
Com o grupo, também foram encontradas máquinas de apostas subtraídas de comerciantes da região. Eles estavam em um automóvel modelo Argo.
O bando foi conduzido ao 14º Distrito Policial. Os adultos foram autuados por organização criminosa, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime.
"Narcopentecostalismo" e intolerância
O POVO apurou que o TCP é adepto do chamado "narcopentecostalismo". Membros do grupo usam referências bíblicas e se autodenominam "traficantes evangélicos". Além dos crimes de tráfico de drogas, homicídios e extorsões, o grupo também pratica a intolerância religiosa.
Ao dominar um território, esses criminosos passam a determinar, sob ameaça, o fechamento de terreiros de umbanda. Somente em outubro, quatro terreiros foram forçados a fechar em Maracanaú.
"Eles vão em veículos, chegam no terreiro e avisam que aquela região 'trocou de facção' para o TCP. Dizem que são evangélicos e dão um prazo de 48 horas para a pessoa ir embora e tirar tudo do local. Há duas semanas, fecharam quatro terreiros em Maracanaú", relata a fonte.