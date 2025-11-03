Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presos integrantes do TCP suspeitos de fechar terreiros de umbanda

Um dos presos é apontado como chefe do tráfico e "matador" da facção, que se autodenomina "evangélica" e pratica "narcopentecostalismo".
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Quatro suspeitos de integrar a facção Terceiro Comando Puro (TCP) foram detidos nesta segunda-feira, 3, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O grupo é acusado de fechar terreiros de umbanda e casas de aposta na região.

Os presos foram identificados como Jeferson Araújo de Lima, de 21 anos, Gabriel Almeida da Silva, de 25 anos, e Valdeir Alves da Silva. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido na operação.

Segundo uma fonte da Polícia Militar, um dos presos é apontado como chefe do tráfico na comunidade do "Flamenguim" e é considerado um "matador" da organização criminosa.

Com o grupo, também foram encontradas máquinas de apostas subtraídas de comerciantes da região. Eles estavam em um automóvel modelo Argo.

O bando foi conduzido ao 14º Distrito Policial. Os adultos foram autuados por organização criminosa, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime.

"Narcopentecostalismo" e intolerância

O POVO apurou que o TCP é adepto do chamado "narcopentecostalismo". Membros do grupo usam referências bíblicas e se autodenominam "traficantes evangélicos". Além dos crimes de tráfico de drogas, homicídios e extorsões, o grupo também pratica a intolerância religiosa. 

Ao dominar um território, esses criminosos passam a determinar, sob ameaça, o fechamento de terreiros de umbanda. Somente em outubro, quatro terreiros foram forçados a fechar em Maracanaú.

"Eles vão em veículos, chegam no terreiro e avisam que aquela região 'trocou de facção' para o TCP. Dizem que são evangélicos e dão um prazo de 48 horas para a pessoa ir embora e tirar tudo do local. Há duas semanas, fecharam quatro terreiros em Maracanaú", relata a fonte.

 

