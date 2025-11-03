Presos integrantes do TCP suspeitos de fechar terreiros de umbanda

Foto de pichação em imóvel de Maracanaú, feita ainda em fevereiro de 2025, indica presença do TCP antes da aliança anunciada com a GDE, em meados de setembro / Crédito: LEITOR VIA WHATSAPP

Quatro suspeitos de integrar a facção Terceiro Comando Puro (TCP) foram detidos nesta segunda-feira, 3, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O grupo é acusado de fechar terreiros de umbanda e casas de aposta na região. Os presos foram identificados como Jeferson Araújo de Lima, de 21 anos, Gabriel Almeida da Silva, de 25 anos, e Valdeir Alves da Silva. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido na operação.

Segundo uma fonte da Polícia Militar, um dos presos é apontado como chefe do tráfico na comunidade do "Flamenguim" e é considerado um "matador" da organização criminosa. Com o grupo, também foram encontradas máquinas de apostas subtraídas de comerciantes da região. Eles estavam em um automóvel modelo Argo. O bando foi conduzido ao 14º Distrito Policial. Os adultos foram autuados por organização criminosa, enquanto o adolescente responderá por ato infracional análogo ao mesmo crime. "Narcopentecostalismo" e intolerância O POVO apurou que o TCP é adepto do chamado "narcopentecostalismo". Membros do grupo usam referências bíblicas e se autodenominam "traficantes evangélicos". Além dos crimes de tráfico de drogas, homicídios e extorsões, o grupo também pratica a intolerância religiosa.