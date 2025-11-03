Polícia prende homem suspeito de homicídio em Eusébio

Ele foi encontrado e detido na localidade de Mumbaba de Baixo, Massapê; Prisão foi realizada por meio de uma ação policial conjunta

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante na tarde desse domingo, 2, suspeito de cometer um homicídio no município de Eusébio . Ele foi encontrado e detido em Mumbaba de Baixo, Massapê .

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a prisão foi realizada por meio de uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Estado (PMCE).

O crime pelo qual o indivíduo é suspeito aconteceu ainda na manhã de ontem. Na ocasião, ele teria se desentendido com um homem de 45 anos e usado "um objeto perfurocortante" para desferir golpes contra o mesmo, causando sua morte. Caso aconteceu dentro de um imóvel no bairro Coité.

Investigação da Polícia Civil aponta que o homicídio teria relação com uma discussão que foi iniciada após ambos terem ingerido bebida alcoólica. Suspeito foi localizado horas depois do crime, em outra cidade.

Ele foi conduzido pelos agentes à Delegacia de Polícia Civil de Sobral, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso e colocado à disposição da Justiça. Segundo PC-CE, caso está elucidado.