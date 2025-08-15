Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Acidente entre ônibus deixa duas estudantes mortas no Ceará

Acidente entre ônibus universitários deixa duas estudantes mortas na BR-402

Outras duas vítimas sobreviveram e foram socorridas pelo Samu. Os veículos viajavam juntos e seriam da mesma empresa, segundo a PRF
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A colisão entre dois ônibus universitários causou a morte de duas estudantes. O acidente foi registrado ao fim dessa quinta-feira, 14, no município de Marco, a 233 quilômetros de Fortaleza.

O Centro Universitário Uninta confirmou a morte de Maria Eduarda Rocha Araújo e Alessamia de Meneses Feitas, ambas estudantes de Farmácia na instituição. O Uninta decretou luto por três dias e suspensão das aulas do curso de Farmácia nesta sexta-feira, 15.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que na noite dessa quinta-feira, 14, por volta das 23h40min, uma colisão traseira entre dois ônibus de transporte escolar deixou duas jovens, ambas com 21 anos, mortas.

O acidente ocorreu durante trajeto entre as cidades de Marco e Umirim, envolvendo dois veículos da mesma empresa que viajavam juntos.

Acidente deixa duas universitárias mortas no Ceará: o que aconteceu?

De acordo com as informações preliminares, apuradas pela PRF, o ônibus que seguia à frente parou para desembarque, momento em que o veículo que vinha logo atrás colidiu na traseira. As duas jovens estavam na parte dianteira do segundo ônibus e prestes a desembarcar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará confirmou o caso e informou que atuou no resgate das vítimas presas nas ferragens na BR-402. Pelo menos mais duas pessoas saíram feridas e foram socorridas a uma unidade hospitalar. Uma das sobreviventes seria uma estudante de Psicologia e está internada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local, além do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar. 

A Prefeitura Municipal de Marco utilizou as redes sociais para lamentar a morte das duas jovens. "Nesse momento de luto expressamos nossas condolências e nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações", afirma a nota. 

Socorro das vítimas foi realizado pelos bombeiros 

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que a guarnição foi acionada para uma ocorrência de desencarceramento de vítimas. Ao chegar ao local, por volta das 00h01min, as equipes constataram que a colisão aconteceu entre dois veículos que realizavam o transporte de estudantes entre os municípios de Sobral e Marco.

Conforme a corporação, no ônibus que seguia à frente não foram identificadas pessoas feridas, mas no segundo veículo os bombeiros encontraram quatro pessoas presas nas ferragens, sendo duas com vida e duas mortas. 

Uma das sobreviventes tem 21 anos, estava consciente e orientada. Ela teve fratura exposta na perna esquerda, ferimentos no rosto e fratura no braço esquerdo.

Já a outra vítima sobrevivente possuía ferimentos e membros inferiores presos, conforme divulgado pelos bombeiros. 

Na ação foram utilizadas ferramentas de corte, expansor e equipamento combinado. Os bombeiros liberaram as vítimas com vida e elas foram entregues ao Samu. Em seguida, os corpos das duas universitárias que não resistiram aos ferimentos foram retirados. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar