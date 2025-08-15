Acidente entre ônibus deixa duas estudantes mortas no Ceará

Colisão entre ônibus universitários deixa duas estudantes mortas no interior do Ceará. Jovens cursavam Farmácia / Crédito: Reprodução

A colisão entre dois ônibus universitários causou a morte de duas estudantes. O acidente foi registrado ao fim dessa quinta-feira, 14, no município de Marco, a 233 quilômetros de Fortaleza. O Centro Universitário Uninta confirmou a morte de Maria Eduarda Rocha Araújo e Alessamia de Meneses Feitas, ambas estudantes de Farmácia na instituição. O Uninta decretou luto por três dias e suspensão das aulas do curso de Farmácia nesta sexta-feira, 15.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que na noite dessa quinta-feira, 14, por volta das 23h40min, uma colisão traseira entre dois ônibus de transporte escolar deixou duas jovens, ambas com 21 anos, mortas. O acidente ocorreu durante trajeto entre as cidades de Marco e Umirim, envolvendo dois veículos da mesma empresa que viajavam juntos. Acidente deixa duas universitárias mortas no Ceará: o que aconteceu? De acordo com as informações preliminares, apuradas pela PRF, o ônibus que seguia à frente parou para desembarque, momento em que o veículo que vinha logo atrás colidiu na traseira. As duas jovens estavam na parte dianteira do segundo ônibus e prestes a desembarcar. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará confirmou o caso e informou que atuou no resgate das vítimas presas nas ferragens na BR-402. Pelo menos mais duas pessoas saíram feridas e foram socorridas a uma unidade hospitalar. Uma das sobreviventes seria uma estudante de Psicologia e está internada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para o local, além do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar. A Prefeitura Municipal de Marco utilizou as redes sociais para lamentar a morte das duas jovens. "Nesse momento de luto expressamos nossas condolências e nos unimos em solidariedade aos familiares e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações", afirma a nota. Socorro das vítimas foi realizado pelos bombeiros Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros informou que a guarnição foi acionada para uma ocorrência de desencarceramento de vítimas. Ao chegar ao local, por volta das 00h01min, as equipes constataram que a colisão aconteceu entre dois veículos que realizavam o transporte de estudantes entre os municípios de Sobral e Marco.