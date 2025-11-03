Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bebê engasgado é salvo por policiais em São Gonçalo do Amarante

Criança, de apenas 17 dias de vida, havia se engasgado com leite; Ela recebeu primeiros socorros e foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém
Policiais militares salvaram a vida de um bebê recém-nascido que estava engasgado com leite, na noite desse domingo, 2, em Taíba, São Gonçalo do Amarante. 

Segundo a Polícia Militar do Estado (PMCE), agentes faziam patrulhamento de rotina "quando foram abordados por uma mulher em desespero, pedindo socorro para o filho" de apenas 17 dias de vida.

Os policiais cabo PM Alves e Soldado PM B. Costa iniciaram então os procedimentos de primeiros socorros a criança, levando ela em seguida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pecém.

"No local, o bebê recebeu atendimento médico de urgência, sendo confirmada a estabilidade do seu quadro clínico", destaca PMCE.

