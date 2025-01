Idosa é detida por manter duas aves silvestres em cativeiro / Crédito: Reprodução/SSPDS

Uma idosa de 60 anos foi detida após ser flagrada portando duas aves silvestres em cativeiro, o episódio ocorreu nesta quinta-feira, 22, durante fiscalização do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O caso ocorreu no município de Marco, a 223,75 quilômetros de Fortaleza. Na segunda-feira, 20, seis pássaros e outros dois animais foram entregues ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) após resgate.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a idosa foi flagrada durante fiscalizações que ocorriam na região em que a mesma mora. A composição avistou que no interior da casa da mulher havia uma gaiola com um pássaro, além de um papagaio. Ao chegarem na residência, foram recebidos pela idosa que afirmou ser proprietária das aves e que não possuía autorização para criá-las.