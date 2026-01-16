Vacinação piloto contra dengue no Ceará imunizará 60 mil pessoas

Vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue / Crédito: Samuel Setubal

O projeto piloto de vacinação contra a dengue em Maranguape, município na Região Metropolitana de Fortaleza, deverá imunizar até 63 mil pessoas. A cidade cearense será uma das três no país a aplicar a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan para a doença, a partir deste sábado, 17. LEIA TAMBÉM | Ceará recebe aviso de perigo para baixa umidade em 79 municípiosO imunizante estará disponível em todas as salas de vacinação do municipio durante o sábado, bem como em locais com alta movimentação de público, como shoppings e praças, para pessoas entre 15 e 59 anos de idade.

A aplicação faz parte de uma nova estratégia do Programa Nacional de Imunização (PNI), onde serão aplicadas doses do imunizante 100% brasileiro Butantan-DV em Maranguape, Botucatu (SP) e Nova Lima (MG). O piloto seguirá até o dia 31 de janeiro, com perspectiva da aplicação de 65 mil doses no público-alvo em Maranguape. Dessas, cerca de 25 mil já chegaram no Estado, e mais imunizantes devem ser enviados até o fim da campanha. "A perspectiva é que a gente tenha uma capacidade de produção cada vez maior. E aí, nessa capacidade de produção maior, ampliar cada vez mais para toda a população brasileira. O Ministério da Saúde está realmente fortalecendo essa estratégia de comate da dengue. É uma doença grave que pode causar hospitalização, internação e até óbito, principalmente em pessoas mais suscetivas", pontua a coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Ana Karine Borges. Vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue Crédito: Samuel Setubal Vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue Crédito: Samuel Setubal Vacina Butantan-DV terá 100% de eficácia contra casos de internação por dengue Crédito: Samuel Setubal Ana Karine Borges, coordenadora de imunização da exibe vacinas contra a dengue disponíveis no Ceará Crédito: Samuel Setubal Vacina Qdenga, também contra a dengue, que já era aplicada em 27 municípios do Ceará desde 2024, para jovens entre 10 e 14 anos de idade Crédito: Samuel Setubal Vacina Butantan-DV, desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue Crédito: Samuel Setubal Cerca de 25 mil unidades da vacina já chegaram ao Ceará; expectativa é de que 65 mil doses sejam aplicadas até o fim do piloto Crédito: Samuel Setubal

Bem sucedido o piloto nesses três municípios, a vacinação com a Butantan-DV poderá ser expandida para outros públicos em todo o país. Ainda não há confirmação oficial de como será o fluxo dessa expansão, mas a tendência é de que os primeiros a serem vacinados sejam os profissionais da saúde, seguidas por pessoas com comorbidades, e depois público geral, em escala decrescente de idade. No momento, o imunizante ainda não recebeu autorização para ser aplicado em pessoas acima de 60 anos e aguarda liberação do Ministério da Saúde para ampliar o público-alvo a ser vacinado.

"A perspectiva é que a gente avance primeiro para os profissionais da saúde da atenção primária, os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e posteriormente possa fazer de forma escalonada, iniciando pela faixa etária mais alta, ou seja, a faixa que tem maior risco de adoecimento e depois baixando até a faixa de até 15 anos de idade para todos os municípios brasileiros", acrescenta Borges. Imunizante tem 100% de eficácia para casos de internação Estudos realizados pelo Instituto Butantan entre 2016 e 2024 apontam que a vacina tem 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações. Ou seja, mesmo imunizado, o paciente poderá contrair dengue, entretanto, as chances de avanço para quadros graves, como a dengue hemorrágica, serão significativamente menores, e zeradas as necessidades de internação.