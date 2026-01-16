Vacinação piloto contra dengue no Ceará imunizará 60 mil pessoas

Vacinação piloto em Maranguape deverá imunizar mais de 60 mil pessoas contra a dengueCidade é uma das três primeiras no país a aplicar vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan contra a dengue; imunizante tem 100% de eficácia contra casos de internação
O projeto piloto de vacinação contra a dengue em Maranguape, município na Região Metropolitana de Fortaleza, deverá imunizar até 63 mil pessoas. A cidade cearense será uma das três no país a aplicar a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan para a doença, a partir deste sábado, 17.
LEIA TAMBÉM | Ceará recebe aviso de perigo para baixa umidade em 79 municípiosO imunizante estará disponível em todas as salas de vacinação do municipio durante o sábado, bem como em locais com alta movimentação de público, como shoppings e praças, para pessoas entre 15 e 59 anos de idade.
A aplicação faz parte de uma nova estratégia do Programa Nacional de Imunização (PNI), onde serão aplicadas doses do imunizante 100% brasileiro Butantan-DV em Maranguape, Botucatu (SP) e Nova Lima (MG).
O piloto seguirá até o dia 31 de janeiro, com perspectiva da aplicação de 65 mil doses no público-alvo em Maranguape. Dessas, cerca de 25 mil já chegaram no Estado, e mais imunizantes devem ser enviados até o fim da campanha.
"A perspectiva é que a gente tenha uma capacidade de produção cada vez maior. E aí, nessa capacidade de produção maior, ampliar cada vez mais para toda a população brasileira. O Ministério da Saúde está realmente fortalecendo essa estratégia de comate da dengue. É uma doença grave que pode causar hospitalização, internação e até óbito, principalmente em pessoas mais suscetivas", pontua a coordenadora de Imunização da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), Ana Karine Borges.
Bem sucedido o piloto nesses três municípios, a vacinação com a Butantan-DV poderá ser expandida para outros públicos em todo o país.
Ainda não há confirmação oficial de como será o fluxo dessa expansão, mas a tendência é de que os primeiros a serem vacinados sejam os profissionais da saúde, seguidas por pessoas com comorbidades, e depois público geral, em escala decrescente de idade.
No momento, o imunizante ainda não recebeu autorização para ser aplicado em pessoas acima de 60 anos e aguarda liberação do Ministério da Saúde para ampliar o público-alvo a ser vacinado.
"A perspectiva é que a gente avance primeiro para os profissionais da saúde da atenção primária, os agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e posteriormente possa fazer de forma escalonada, iniciando pela faixa etária mais alta, ou seja, a faixa que tem maior risco de adoecimento e depois baixando até a faixa de até 15 anos de idade para todos os municípios brasileiros", acrescenta Borges.
Imunizante tem 100% de eficácia para casos de internação
Estudos realizados pelo Instituto Butantan entre 2016 e 2024 apontam que a vacina tem 74,7% de eficácia geral, 91,6% de eficácia contra dengue grave e com sinais de alarme e 100% de eficácia contra hospitalizações.
Ou seja, mesmo imunizado, o paciente poderá contrair dengue, entretanto, as chances de avanço para quadros graves, como a dengue hemorrágica, serão significativamente menores, e zeradas as necessidades de internação.
"Nós temos ali [na vacina] a prevenção de formas sintomáticas e, claro, prevenção de formas graves da dengue. Então, fazer a vacina e garantir realmente o esquema completo é fundamental pra gente evitar esse agravamento da doença", afirma a coordenadora da Sesa.
Leia mais
Ao todo, 16 mil voluntários de 14 estados brasileiros participaram dos testes da vacina, que combate os quatro sorotipos da dengue. As doses foram eficazes tanto em pessoas que já tiveram a doença, quanto naquelas que nunca a haviam contraído.
As reações foram de leves a moderadas, com maior incidência de dor e vermelhidão no local da injeção, dor de cabeça e fadiga.
Ceará terá dia D de vacinação neste sábado, visando volta às aulas
Junto ao destaque para a Butantan-DV em Maranguape, todos os outros 183 municípios do Ceará passarão por um "Dia D" de vacinação para mais de 30 imunizantes. Entre estes, estará a Qdenga, vacina contra a dengue já autorizado localmente no Ceará.
O imunizante é aplicado desde 2024 em 27 municípios do Estado, para adolescentes entre 10 e 14 anos de idade. A partir deste sábado, 17, a vacina será aplicada para o público em todas as 184 cidades do município.
A medida visa blindar as crianças contra a dengue e outras doenças antes da volta às aulas, que acontece no próximo mês de fevereiro.
"Teremos um dia de mensal justamente para que os municípios possam garantir a vacinação nesse processo de volta às aulas escolares, no sentido de atualizar o esquema de vacinação dessas crianças e adolescentes. E aí aproveita a vacina aproveita e toma a vacina da dengue, do HPV, da hepatite...", afirma Borges.
LEIA TAMBÉM | Com 2.097 transplantes em 2025, CE supera registro do ano anterior