Com 2.097 transplantes em 2025, CE supera registro do ano anterior

Ceará registrou 2.097 transplantes de órgãos e tecidos em 2025 / Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) registrou 2.097 transplantes de órgãos e tecidos na rede estadual durante o ano de 2025. O número representa um aumento aproximado de 1,8% em comparação aos 2.060 procedimentos realizados em 2024. A maioria dos procedimentos, somando 1.371, são referentes aos transplantes de córnea. No mesmo período, com 264 registros (244 com doador falecido e 20 com doador vivo), o segundo tipo mais realizado foi o transplante renal.

O crescimento é atribuído pela Sesa como parte da Política Estadual de Doação e Transplante do Ceará. A resolução, aprovada em 2022, tem o objetivo de ampliar o acesso e o fortalecimento do Sistema Estadual de Transplante. As intervenções ainda somam 242 transplantes de fígado, 23 de coração, três de pulmão, 113 transplantes de medula óssea autólogo, 50 de medula óssea alogênico, 25 de esclera e cinco de válvula cardíaca. “Os dados mostram o compromisso dos profissionais envolvidos em todo o processo e, principalmente, a generosidade das famílias doadoras, que tornam possível oferecer tratamento e qualidade de vida”, afirma a orientadora da Célula do Sistema Estadual de Transplantes (Cetra) da Sesa, Eliana Barbosa. Como o processo da doação-transplante acontece no Ceará No Brasil, o Ministério da Saúde informa que a doação de órgãos e tecidos é realizada apenas com a autorização familiar. Nesse caso, o potencial doador deve comunicar aos familiares sobre a intenção previamente.