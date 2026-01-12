Ceará recebe 3.200 doses de nova vacina nacional contra dengue

Ceará recebe 3.200 doses de nova vacina nacional contra dengueImunizante é destinado a Maranguape, cidade-piloto em estratégia do Ministério da Saúde. Objetivo é utilizar 41% das doses iniciais recebidas ainda na primeira semana de campanha
O Ceará recebeu as primeiras doses da vacina contra a dengue produzidas pelo Instituto Butantan nesta segunda-feira, 12. No primeiro momento, as unidades serão destinadas ao município de Maranguape, cidade-piloto parte de estratégia de imunização realizada pelo Ministério da Saúde.
O lote inicial consiste em 3.200 doses, com previsão de chegada de novos volumes de carga ao longo desta segunda-feira. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), até dia 15 de janeiro, Maranguape contará com 24.600 doses.
Isso possibilitará o início da vacinação no Dia D de mobilização da campanha, marcado para este sábado, 17. Será vacinada a população de 15 a 59 anos residente no município.
Ao longo de toda a campanha, o município deverá receber 60.125 doses, com a meta de vacinar, já na primeira semana, cerca de 41% das doses iniciais destinadas à população local.
LEIA MAIS | A nova vacina contra a dengue estará no SUS? Tire suas dúvidas
Maranguape será cidade-piloto da estratégia
O município de Maranguape foi escolhido como cidade-piloto, junto de Botucatu, em São Paulo, para receber a estratégia de imunização com a nova vacina. Desenvolvido 100% em território nacional, o imunizante só necessita de uma dose para garantir a proteção.
A estratégia de começar a vacinação em poucas cidades tem como objetivo avaliar o impacto do novo imunizante na dinâmica populacional da dengue.
De acordo com a pasta, Maranguape foi selecionado pela qualidade das ações de vigilância em saúde desenvolvidas no município e pela ausência, até o momento, de circulação expressiva do sorotipo DENV-3 (vírus da dengue tipo 3), considerado um dos fatores de maior risco para surtos da doença.