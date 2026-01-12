Ceará recebe 3.200 doses de nova vacina nacional contra dengue

Vacina é produzida em território nacional e só precisa de uma dose para garantir proteção / Crédito: Sesa/Divulgação

O Ceará recebeu as primeiras doses da vacina contra a dengue produzidas pelo Instituto Butantan nesta segunda-feira, 12. No primeiro momento, as unidades serão destinadas ao município de Maranguape, cidade-piloto parte de estratégia de imunização realizada pelo Ministério da Saúde. O lote inicial consiste em 3.200 doses, com previsão de chegada de novos volumes de carga ao longo desta segunda-feira. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), até dia 15 de janeiro, Maranguape contará com 24.600 doses.



Isso possibilitará o início da vacinação no Dia D de mobilização da campanha, marcado para este sábado, 17. Será vacinada a população de 15 a 59 anos residente no município. Ao longo de toda a campanha, o município deverá receber 60.125 doses, com a meta de vacinar, já na primeira semana, cerca de 41% das doses iniciais destinadas à população local. LEIA MAIS | A nova vacina contra a dengue estará no SUS? Tire suas dúvidas Maranguape será cidade-piloto da estratégia O município de Maranguape foi escolhido como cidade-piloto, junto de Botucatu, em São Paulo, para receber a estratégia de imunização com a nova vacina. Desenvolvido 100% em território nacional, o imunizante só necessita de uma dose para garantir a proteção.