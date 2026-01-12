Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará recebe 3.200 doses de nova vacina nacional contra dengue

Ceará recebe 3.200 doses de nova vacina nacional contra dengue

Imunizante é destinado a Maranguape, cidade-piloto em estratégia do Ministério da Saúde. Objetivo é utilizar 41% das doses iniciais recebidas ainda na primeira semana de campanha
Autor Alexia Vieira
Autor
Alexia Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ceará recebeu as primeiras doses da vacina contra a dengue produzidas pelo Instituto Butantan nesta segunda-feira, 12. No primeiro momento, as unidades serão destinadas ao município de Maranguape, cidade-piloto parte de estratégia de imunização realizada pelo Ministério da Saúde.

O lote inicial consiste em 3.200 doses, com previsão de chegada de novos volumes de carga ao longo desta segunda-feira. Segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), até dia 15 de janeiro, Maranguape contará com 24.600 doses.

Isso possibilitará o início da vacinação no Dia D de mobilização da campanha, marcado para este sábado, 17. Será vacinada a população de 15 a 59 anos residente no município.

Ao longo de toda a campanha, o município deverá receber 60.125 doses, com a meta de vacinar, já na primeira semana, cerca de 41% das doses iniciais destinadas à população local.

LEIA MAIS | A nova vacina contra a dengue estará no SUS? Tire suas dúvidas

Maranguape será cidade-piloto da estratégia

O município de Maranguape foi escolhido como cidade-piloto, junto de Botucatu, em São Paulo, para receber a estratégia de imunização com a nova vacina. Desenvolvido 100% em território nacional, o imunizante só necessita de uma dose para garantir a proteção.

A estratégia de começar a vacinação em poucas cidades tem como objetivo avaliar o impacto do novo imunizante na dinâmica populacional da dengue.

De acordo com a pasta, Maranguape foi selecionado pela qualidade das ações de vigilância em saúde desenvolvidas no município e pela ausência, até o momento, de circulação expressiva do sorotipo DENV-3 (vírus da dengue tipo 3), considerado um dos fatores de maior risco para surtos da doença.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar