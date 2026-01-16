Casos de picadas de escorpião aumentaram cerca de 20%, diz IJF

Atendimentos por picada de escorpião chegaram a 3.200 casos em 2025. Na imagem, espécie Tityus stigmurus / Crédito: Célio Moura Neto/Wikimedia Commons

De janeiro a dezembro de 2025, os atendimentos por picadas de escorpião registraram um aumento aproximado de 20% (porcentagem específica é de 19,9%), segundo o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Instituto Dr. José Frota (IJF). O período totalizou 3.200 casos, comparados às 2.668 vítimas em 2024. O maior número de atendimentos aconteceu em agosto e setembro, meses com aumento da proliferação do escorpião. O oitavo mês do ano possui o recorde de casos, com 328 atendimentos, seguido por 312 em setembro e 305 em outubro.

Os três primeiros meses de 2025 contabilizaram 187 casos em janeiro, 227 em fevereiro e 272 em março. Em 2024, durante o mesmo trimestre, o resultado foi de 236 (janeiro), 218 (fevereiro) e 289 (março) ocorrências. A espécie Tityus stigmurus (escorpião-amarelo-do-Nordeste), prevalente na região, foi apontada como a responsável pela maioria dos casos. “Manter ambientes limpos, evitar acúmulo de lixo e entulho, vedar ralos e frestas, além de sempre sacudir roupas, toalhas e calçados antes de usar são medidas que afastam o inseto”, exemplifica a coordenadora do Ciatox, Kelma Maia. 3.200 atendimentos por picadas de escorpião em 2025: o que fazer em caso de acidente? O sintoma mais comum após a picada é de dor intensa no local, com possibilidade de evolução, nos casos moderados a graves, para náuseas, vômitos e alterações cardíacas.