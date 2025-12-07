Homem é preso em Maranguape por tráfico de drogas e pertencimento a organização criminosa

Homem é preso em Maranguape por tráfico de drogas e pertencimento a organização criminosaSuspeito estava em posse de armas, entorpecentes e munições no momento da prisão; homem é suspeito de homicídios na região
Um homem de 24 anos de idade foi preso durante a tarde desta sexta-feira, 6, no município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), suspeito de traficar drogas e pertencer a uma organização criminosa. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a prisão foi efetuada em um dos pontos onde o homem traficava as drogas no município.
Junto com ele foram apreendidos uma pistola calibre .40 com um carregador para pistola, 54 munições de calibre .40 e sete munições de calibre 38, uma balança de precisão, um aparelho celular e aproximadamente 13 gramas de maconha.
O preso também é suspeito de participação em homicídios na cidade. A cidade foi considerada a mais violenta do Brasil no último Anuário Brasileiro da Segurança.
A prisão foi efetuada em ação conjunta entre o Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana (DPJM), Núcleo de Inteligência Policial (Nuip), além da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).
O suspeito, junto a todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Maranguape, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico ilícito de drogas e integrar organização criminosa. Ele agora segue à disposição da Justiça.
Os nomes dos suspeitos presos em ações das forças da segurança do Ceará deixaram de ser divulgados desde o dia 5 de fevereiro de 2024. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou atender à orientação da sua assessoria jurídica para adequar-se à Lei de Abuso de Autoridade (Lei Nº 13.869/2019).
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Maranguape: (85) 3101-7348
