Homem é preso em Maranguape por tráfico de drogas e pertencimento a organização criminosa

Imagem de apoio ilustrativo: viaturas da Polícia Civil do Estado do Ceará / Crédito: Kleber Carvalho/Especial para O POVO

Um homem de 24 anos de idade foi preso durante a tarde desta sexta-feira, 6, no município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), suspeito de traficar drogas e pertencer a uma organização criminosa. Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), a prisão foi efetuada em um dos pontos onde o homem traficava as drogas no município. LEIA TAMBÉM | Boa Viagem registra duplo homicídio; Polícia tenta localizar suspeitos