Morre Amadeu Arrais, ex-deputado cearense cassado pela ditadura

Natural de Campos Sales, Amadeu foi professor de francês, delegado do trabalho, secretário do Instituto Pesos e Medidas, e teve duas legislaturas na Alece

O velório de Amadeu é realizado no Plenário 13 de Maio, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), desde 11 horas. Às 17 horas, haverá missa, com encerramento previsto para 18 horas.

Morreu neste domingo , 7, o ex-deputado cearense Amadeu Arrais , aos 101 anos. Último deputado cearense cassado pela ditadura militar a falecer, ele dedicou sua vida ao serviço público antes de se tornar parlamentar.

Natural de Campos Sales, município a 460,03 quilômetros de Fortaleza, Amadeu chegou a atuar como professor de francês no tradicional Liceu do Ceará e a integrar a Delegacia Regional do Trabalho. O cearense também foi secretário do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem/CE).

Amadeu cumpriu duas legislaturas na Alece, filiado ao Partido Democrata Cristão (PDC). Após a instauração do regime autoritário no Brasil, ele teve seu mandato revogado, em 10 de abril de 1964, sob a alegação de quebra de decoro parlamentar.

Devido à cassação, Amadeu foi preso político e detido no 23º Batalhão de Caçadores (23º BC), na Capital, onde permaneceu encarcerado por cerca de nove meses, junto de outros seis parlamentares cearenses que também foram alvo de perseguição política no regime ditatorial.

Em 3 de dezembro de 2024, no dia de seu centenário, Amadeu recebeu a Medalha de Mérito Parlamentar, a mais alta comenda da Alece, em um gesto de reconhecimento e reparação histórica.

