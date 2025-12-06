Dois homens são assassinados a tiros em bar em Caucaia

Imagem meramente ilustrativa. Crime aconteceu na madrugada deste sábado, 6 / Crédito: PMCE/divulgação

Dois homens foram assassinados a tiros em um bar localizado no bairro Parque das Nações, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação criminosa aconteceu na madrugada deste sábado, 6. As vítimas, não identificadas formalmente, estavam no estabelecimento quando foram surpreendidas pelos disparos. Eles morreram no local do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios para auxiliar na investigação do caso.