Dois homens são assassinados a tiros em bar em Caucaia

Dois homens são assassinados a tiros em bar em CaucaiaDuplo homicídios aconteceu na madrugada deste sábado, 6, no bairro Parque das Nações. Polícia Civil do Ceará investiga o caso
Dois homens foram assassinados a tiros em um bar localizado no bairro Parque das Nações, no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A ação criminosa aconteceu na madrugada deste sábado, 6.
As vítimas, não identificadas formalmente, estavam no estabelecimento quando foram surpreendidas pelos disparos. Eles morreram no local do crime. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios para auxiliar na investigação do caso.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e também realizou diligências no local.
Ainda segundo o órgão, o duplo homicídio é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia, que busca elucidar as informações acerca do crime. Nenhum suspeito foi preso.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia: (85) 3101 7311
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br