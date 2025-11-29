Empresário é preso pela morte de motociclista em Fortaleza

O empresário avançou a preferencial e atingiu motocicleta e árvore. Dois jovens estavam no veículo atingido e um deles morreu / Crédito: Leitor Via WhatsApp O POVO

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu, nessa sexta-feira, 28, Rafael Elisiário Ferreira, de 42 anos. Ele é acusado de homicídio doloso no trânsito pela morte de Kauã Guedes, de 18 anos. O empresário trafegava a quase 100 km/h momentos antes de colidir a picape que dirigia com a motocicleta conduzida pelo jovem. A colisão aconteceu no dia 18 de junho, no cruzamento da rua República do Líbano com a avenida Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza.

A prisão foi registrada no bairro Cocó, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A decisão judicial reverte a situação do empresário, que respondia ao processo em liberdade após pagar fiança, e se baseia em novas provas técnicas que indicam a gravidade da conduta no volante, caracterizando o dolo eventual (quando se assume o risco de matar). Um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), divulgado na época do acidente, apontou que Rafael Elisiário trafegava em alta velocidade no momento da colisão. Segundo o documento, ao analisar o local do crime, os danos nos veículos e imagens de câmeras de segurança, os peritos constataram que a picape transitava a 98,11 km/h imediatamente antes do impacto. Em um trecho anterior, a velocidade aferida já era de 76,91 km/h. Igor Lima, de 23 anos, que estava na garupa da motocicleta, ficou ferido e foi internado no Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele sobreviveu, mas teria ficado com sequelas.