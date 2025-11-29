Empresário é preso pela morte de motociclista em Fortaleza

Empresário é preso pela morte de motociclista em FortalezaRafael Elisiário Ferreira teve a prisão preventiva decretada por homicídio doloso no trânsito. Ele trafegava a quase 100 km/h momentos antes de colidir, em junho
A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu, nessa sexta-feira, 28, Rafael Elisiário Ferreira, de 42 anos. Ele é acusado de homicídio doloso no trânsito pela morte de Kauã Guedes, de 18 anos.
O empresário trafegava a quase 100 km/h momentos antes de colidir a picape que dirigia com a motocicleta conduzida pelo jovem. A colisão aconteceu no dia 18 de junho, no cruzamento da rua República do Líbano com a avenida Osvaldo Cruz, no bairro Meireles, em Fortaleza.
A prisão foi registrada no bairro Cocó, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. A decisão judicial reverte a situação do empresário, que respondia ao processo em liberdade após pagar fiança, e se baseia em novas provas técnicas que indicam a gravidade da conduta no volante, caracterizando o dolo eventual (quando se assume o risco de matar).
Um laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), divulgado na época do acidente, apontou que Rafael Elisiário trafegava em alta velocidade no momento da colisão.
Segundo o documento, ao analisar o local do crime, os danos nos veículos e imagens de câmeras de segurança, os peritos constataram que a picape transitava a 98,11 km/h imediatamente antes do impacto. Em um trecho anterior, a velocidade aferida já era de 76,91 km/h.
Igor Lima, de 23 anos, que estava na garupa da motocicleta, ficou ferido e foi internado no Instituto Doutor José Frota (IJF). Ele sobreviveu, mas teria ficado com sequelas.
Cocaína apreendida na caminhonete
No dia da colisão, os policiais militares do 8º BPM encontraram na picape do empresário dois papelotes de cocaína, duas latas de cerveja e comprimidos.
Na ocasião, Rafael foi conduzido ao 2º Distrito Policial (DP), onde se recusou a realizar o exame pericial (bafômetro ou toxicológico).
Inicialmente autuado por lesão corporal culposa, ele havia sido liberado em audiência de custódia. Após a prisão preventiva, ele permanece à disposição da Justiça.