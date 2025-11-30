Motociclista de app e passageiro morrem atropelados no 4º Anel Viário, no Ceará

Durante o trajeto, o condutor da moto iniciou o retorno irregular e foi atingido por uma Fiorino / Crédito: Reprodução

Um motociclista de aplicativo e seu passageiro morreram após serem atingidos por um carro na CE-010, no 4º Anel Viário, entre Maracanaú e Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã deste sábado, 29. O acidente ocorreu no quilômetro 25, quando a motocicleta tentou realizar um retorno em um ponto onde a manobra é proibida.

De acordo com testemunhas, o passageiro havia solicitado a corrida para ir ao trabalho. Durante o trajeto, o condutor da moto iniciou o retorno irregular e foi atingido por uma Fiorino. Os dois foram arremessados e morreram ainda no local. As vítimas foram identificadas como Aroldo Rodrigues da Silva, 58 anos, motociclista de aplicativo, e Marcelo Antônio Mendes, 44 anos, que trabalhava como motorista. O motorista da Fiorino, que não teve a identidade divulgada, foi detido pela Polícia Militar e conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Ele passou pelo teste do bafômetro, que teve resultado negativo. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Delegacia de Maracanaú ficará responsável pela investigação. No mesmo trecho da rodovia, outro acidente semelhante foi registrado em 7 de novembro, quando um motociclista também morreu após tentar fazer o retorno irregular e ser atingido por um veículo.

O que diz a SSPDS A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o acidente de trânsito com vítimas fatais registrado neste sábado, 29, em Maracanaú, Área Integrada de Segurança 12 (AIS 12). Conforme a pasta, duas pessoas, de 44 e 58 anos, que estavam em uma motocicleta, morreram no local após colidirem com outro veículo. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas. A Delegacia de Maracanaú é a unidade responsável pelo caso. Denúncias A população pode repassar informações que auxiliem os trabalhos policiais por meio do número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181, que recebe mensagens, fotos, vídeos e áudios. Também é possível enviar denúncias pelo site do serviço, o “e-denúncia”: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

