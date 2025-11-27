Policial preso se valia de proximidade da família para cometer abusos sexuais contra criança

Caso foi encaminhado à Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca). Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Polícia Civil

Uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), na terça-feira, 25, resultou na prisão preventiva de um policial militar suspeito de cometer uma série de crimes sexuais contra uma criança de 11 anos. A investigação aponta que os abusos ocorreram no município de Canindé, no Sertão Central, durante viagens em família. A ação, batizada de Operação “Custodia Minoris”, foi conduzida pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc) do MPCE, com apoio tático do Departamento Técnico Operacional da Polícia Civil (DTO) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar.