Ex-companheiro mata mulher a facadas no centro de Maranguape

Jhessy Silva, 24, foi morta pelo ex-companheiro no local onde trabalhava neste sábado, 29 / Crédito: Reprodução/Instagram

Jhessy Silva, 24, foi vítima de feminicídio na tarde deste sábado, 29, em Maranguape, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A mulher estava trabalhando em uma loja quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, um homem de 42 anos, que a matou com golpes de faca. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi preso em flagrante em outro estabelecimento comercial da cidade.