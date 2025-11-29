Ex-companheiro mata mulher a facadas no centro de Maranguape

Ex-companheiro mata mulher a facadas em loja no centro de MaranguapeJhessy é a 41ª mulher morta em casos de feminicídio registrados no Ceará em 2025. A jovem deixa duas filhas. O agressor, de 42 anos, foi preso em flagrante
Jhessy Silva, 24, foi vítima de feminicídio na tarde deste sábado, 29, em Maranguape, cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A mulher estava trabalhando em uma loja quando foi surpreendida pelo ex-companheiro, um homem de 42 anos, que a matou com golpes de faca.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi preso em flagrante em outro estabelecimento comercial da cidade.
Ele estava com lesões provocadas por objeto perfurocortante e foi conduzido a uma unidade hospitalar sob escolta da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O suspeito já responde por crimes de trânsito.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Maranguape.
Ceará registrou 41 feminicídios em 2025
Jhessy é a 41ª mulher morta em casos de feminicídio no Ceará em 2025. A jovem deixa duas filhas.
Átila Câmara, prefeito de Maranguape, comentou o crime em seu perfil oficial no Instagram e prestou condolências à família da vítima.
“Episódios como esse escancaram o quanto ainda temos que lutar pelos direitos das mulheres de modo vigilante e constante”, afirmou o prefeito.
A loja em que Jhessy trabalhava decretou luto por três dias. "Estamos com os nossos corações dilacerados! Hoje perdemos nossa funcionária Jhessy que estava realizada simplesmente por estar do meu lado trabalhando comigo", escreveu a dona do comércio nas redes sociais.