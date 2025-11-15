Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aposentado é morto e tem R$ 15 mil roubados em lotérica na Barra

Aposentado de 71 anos é morto e tem R$ 15 mil roubados em lotérica na Barra do Ceará

Geraldo Garcia foi vítima de latrocínio, roubo seguido de morte, perto da Feira das Goiabeiras. Ele portava bolsa com dinheiro e duas armas de fogo
Atualizado às Autor Cidades O POVO
Autor
Cidades O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um aposentado de 71 anos foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) na tarde deste sábado, 15, dentro de uma casa lotérica no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O crime ocorreu nas proximidades da Feira das Goiabeiras. A vítima foi identificada como 

O POVO apurou que a vítima teria sido seguida por dois criminosos, que roubaram a bolsa dele. Dentro dela havia R$ 15 mil em espécie e duas armas de fogo registradas em nome do idoso.

O homem foi atingido por disparos na cabeça e no pescoço. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e constataram o óbito no local.

Investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Militar (PMCE) e a Perícia Forense (Pefoce) estiveram no local para colher indícios. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca identificar os suspeitos.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar