Homem é morto após discussão na Rua dos Tabajaras, na Praia de Iracema

Homicídio aconteceu na manhã desta segunda-feira, 17, no bairro Praia de Iracema (Imagem ilustrativa) / Crédito: FABIO LIMA/O POVO

Um homem foi morto após ser lesionado com um objeto perfurocortante durante uma discussão na Rua dos Tabajaras, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza. O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, 17. O suspeito do crime não foi localizado. A vítima, ainda não identificada, morreu no local da ocorrência. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense (Pefoce) estiveram na rua onde o homicídio aconteceu e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.

Leia Mais | Motociclista em alta velocidade foge de blitz e é preso após perseguição Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações do crime são conduzidas pela 1ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ainda não informações do que motivou o homicídio. A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), que também atuou na ocorrência, informou que identificou, por meio das câmeras do Centro de Comando e Controle de Fortaleza (CCCFor), uma movimentação que aparentava ser uma briga generalizada na Rua dos Tabajaras. Ao chegar no local, que encontrou um homem caído ao solo recebendo massagem cardíaca de uma mulher presente no local do crime. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, antes da chegada da ambulância, o homem já não apresentava sinais vitais.

