Maracanaú anuncia 11ª Escola Cívico-Militar e climatização das salas de aula

A nova escola cívico-militar será no bairro Pajuçara, atendendo 618 estudantes, e 27 colégios da rede municipal serão inteiramente climatizados
A Prefeitura de Maracanaú, por meio da Secretaria de Educação, instituirá a décima primeira escola cívico-militar do Município, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Trata-se da Escola Maria Pereira da Silva, no bairro Pajuçara, que deve beneficiar 618 estudantes matriculados. A oficialização será nessa quinta-feira, 28.

No evento, também deverá ser assinada a ordem de serviço para a climatização total de 27 escolas da rede municipal, garantindo conforto térmico nas salas de aula.

Escolas cívico-militares: entenda modelo pedagógico

Nesse modelo, os professores e profissionais da educação seguem responsáveis pelo trabalho didático-pedagógico, assegurando a continuidade do currículo e das práticas educacionais.

Já os militares atuam em atividades de apoio colaborando para a organização, o fortalecimento dos valores de cidadania, respeito e cooperação, além de contribuir para a construção de um espaço escolar mais seguro e acolhedor.

"Essas ações representam investimentos que unem inovação, valorização da educação e cuidado com os estudantes", informa a Prefeitura.

