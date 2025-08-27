Maracanaú anuncia 11ª Escola Cívico-Militar e climatização das salas de aula

Anúncio da 11ª Escola Cívico-Militar e climatização das salas de aula serão feitos nesta quinta-feira, 28 / Crédito: Reprodução/ Rafael Dourado

A Prefeitura de Maracanaú, por meio da Secretaria de Educação, instituirá a décima primeira escola cívico-militar do Município, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Trata-se da Escola Maria Pereira da Silva, no bairro Pajuçara, que deve beneficiar 618 estudantes matriculados. A oficialização será nessa quinta-feira, 28.