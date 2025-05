Primeira Sala Google indígena do Brasil é inaugurada em Maracanaú

A inauguração ocorreu nesta quarta-feira, 28, com celebrações típicas da identidade de origem do País e na promessa da equidade educacional pela tecnologia para 426 estudantes da Educação Infantil ao Ensino Médio Regular.

A Casa Civil do Governo do Estado do Ceará, por meio da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), em parceria com a Secretaria da Educação (Seduc), Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince), e a empresa Golden, representante cearense da big tech dos Estados Unidos, são as responsáveis pela iniciativa.

Segundo o Governo, haverá a criação de 40 salas até o final de 2026. Anteriormente, foram inauguradas 11 unidades em: Acaraú (duas sedes), Itaitinga, Deputado Irapuan Pinheiro, Maracanaú, Fortaleza, Beberibe, Limoeiro do Norte, Crato e Juazeiro do Norte.

De acordo com Mara Pitaguary, secretária dos povos originários do município, a etnia Pitaguary divide-se também em outra localidade, Pacatuba. Conforme o censo do IBGE de 2024, são 5.011 indígenas.