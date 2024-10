Escola profissionalizante de Fortaleza recebe Sala Google para incentivar estudo da tecnologia

Os alunos da Escola de Ensino Médio Profissionalizante Jaime Alencar de Oliveira, no bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, terão acesso a uma sala de atividades pensada para o estudo da tecnologia, feita em parceria com a Google. Essa é a sexta Sala Google instalada em escolas da rede pública estadual de ensino.

A sala foi implantada no andar de cima da biblioteca da instituição, com assentos e paredes coloridas e chão de grama sintética. O local deve receber ainda cerca de 20 chromebooks — tipo de notebook com sistema operacional da Google.

As outras cinco salas estão nos municípios de Acaraú, que conta com duas unidades do equipamento; Itaitinga; Deputado Irapuan Pinheiro e Maracanaú.