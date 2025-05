Bairros devem ficar sem água nesta quinta-feira, 29, em Fortaleza; veja quais

O abastecimento de água será interrompido em três bairros de Fortaleza na próxima quinta-feira, 29, para um serviço de manutenção da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece)

A distribuição de água será temporariamente interrompida em Fortaleza nos bairros Serviluz , Praia do Futuro e Caça e Pesca nesta quinta-feira, 29. Os bairros ficarão sem água durante um serviço da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Conforme a Cagece, a interrupção é necessária para um trabalho de injetamento em uma rede de distribuição de água, que será realizado na avenida Coronel José Aurélio Câmara, no cruzamento com a avenida César Cals entre as 6 às 18 horas de amanhã, 29.

A empresa prevê que o abastecimento seja retomado logo após a conclusão do serviço. Mas adverte que o equilíbrio total do sistema de distribuição se dará gradualmente, primeiro nos pontos mais baixos e por último nos pontos mais altos, até as 22 horas.

Segundo a Cagece, algumas casas poderão ser afetadas pela paralisação temporária no abastecimento e outras não, isso dependerá de fatores como capacidade da caixa d’água e reservatórios dos bairros.