Golpe do falso advogado: pessoas recebiam R$ 100 por cada vez que cediam contas bancárias

O golpe do falso advogado é investigado pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que tem o desafio de rastrear a rota dos valores pagos pelas vítimas e chegar aos mentores do crime. Nesta fase da operação os alvos são pessoas que cediam suas respectivas contas bancárias para receber os valores dos golpes. As transações bancárias eram realizadas, por maioria, via PIX. O delegado da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) Michel Anderson, explicou em entrevista ao O POVO, que esses alvos recebiam entre R$ 100 a 200 reais para ceder as contas. Essas pessoas são consideradas "laranjas" e recebiam esses valores, mas, de imediato, transferiam para outras contas.

A expectativa da Polícia Civil, com a primeira fase, é a coleta de material dos primeiros recebedores. Os aparelhos celulares e computadores deles foram apreendidos o objetivo da investigação é avançar para identificar o grupo organizador do esquema e o "cabeça" do golpe. Oito pessoas foram presas e interrogadas. Os valores de R$ 100 a R$ 200 eram recebidos por cada transferência. Depois que o valor chegava na conta dessas pessoas elas eram orientadas a fazer outras transações. O delegado explica que essa "pulverização" do dinheiro ocorre para dificultar a identificação da organização criminosa. Esses alvos da operação não fazem parte do núcleo principal do golpe, mas também podem ser indiciados por estelionato e também por lavagem de dinheiro, caso saibam que as contas são usadas para esses fins.