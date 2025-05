Fim da quadra chuvosa no Ceará: chove em dois municípios nesta quarta, 28

Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante são as únicas cidades que registraram chuvas isoladas na manhã de hoje, 28, na última semana da quadra chuvosa

Ceará registra chuvas isoladas em apenas duas cidades entre 7 horas dessa terça-feira, 27, e 7 horas desta quarta-feira, 28. Apenas nos municípios Santa Quitéria e São Gonçalo do Amarante foram observadas precipitações de 5 milímetros (mm) e 1 mm, respectivamente.

As informações são do balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a partir dos dados atualizados às 9h20min da manhã desta quarta, 28.

Para esta última semana de quadra chuvosa, a Funceme observou, por imagens de satélite, que persistia “a condição de poucas nuvens a sem nuvens no estado do Ceará”.

As temperaturas devem ficar elevadas e atingir até de 36°C, em razão da menor cobertura de nuvens no período da tarde, principalmente, em municípios das macrorregiões do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana.

O órgão prevê para hoje, 28, e amanhã, 29, poucas chuvas pontuais e isoladas no Ceará, em termos de milímetros acumulados e abrangência de área.